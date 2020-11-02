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Descontinuado

Cable HDMI

SWV5630G/00

Disfruta de imágenes en resolución ultraalta

Disfruta de la resolución Ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz.

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Ultra HD 4K a 60 Hz con Ethernet

Disfruta de imágenes en resolución ultraalta

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 4K 2160 píxeles con ultra alta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.

Cuadros por segundo: 60 Hz

Experiencia de juego y visualización superior con imágenes de hasta 60 cuadros por segundo.

Conectores chapados en oro para una conexión fiable.

Conectores chapados en oro para una conexión fiable.

Especificaciones técnicas

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