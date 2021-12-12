Descontinuado
SWV6021/00
Adaptador de USB-C a HDMI y VGA de primera calidad
Adaptador de USB-C a HDMI (hembra) y VGA de primera calidad. Longitud de cable de 0,15 metros. La salida VGA admite una salida Full HD de 1920 x 1080p a 60 Hz. La salida HDMI es compatible con una salida ultranítida 4K*2K a 30 Hz.
HDMI
VGA
En la construcción de calidad se emplean sólo materiales de la más alta calidad para crear productos de gran durabilidad.
Admite una resolución de vídeo de hasta 4K (3840 x 2160) para proporcionar una calidad de imagen y experiencias de juego óptimas.
Siéntate y disfruta de una visualización superior con vídeo de 30 cuadros por segundo que te proporciona una experiencia de visualización de televisión más fluida.