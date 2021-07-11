Descontinuado
SWV6801/00
Cable trenzado premium USB-C a USB-C
El conector USB-C Thunderbolt 3 admite dispositivos con resolución 5K y un ancho de banda de 40 Gbps. Cable premium de 1.5 metros de longitud para brindar mayor flexibilidad durante la carga.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Esta solución con un único cable para tu monitor con USB-C te permite transferir vídeo y datos de forma ultrarrápida mientras cargas tu portátil.
Compatible con el ancho de banda de alta velocidad de 40 Gbps de USB 4.0.