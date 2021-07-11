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Descontinuado

USB-C a USB-C

SWV6801/00

Cable trenzado premium USB-C a USB-C

El conector USB-C Thunderbolt 3 admite dispositivos con resolución 5K y un ancho de banda de 40 Gbps. Cable premium de 1.5 metros de longitud para brindar mayor flexibilidad durante la carga.

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Cable trenzado premium USB-C a USB-C

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 1,5 m

Cable USB-C versátil para monitores con USB-C

Esta solución con un único cable para tu monitor con USB-C te permite transferir vídeo y datos de forma ultrarrápida mientras cargas tu portátil.

Compatible con la transferencia de datos USB 4.0

Compatible con el ancho de banda de alta velocidad de 40 Gbps de USB 4.0.

Especificaciones técnicas

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