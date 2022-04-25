Descontinuado
SWW1001/00
Bolsa organizadora universal de aparatos electrónicos
Bolsa organizadora universal de aparatos electrónicos para proteger tus dispositivos electrónicos. Se ha diseñado con un material IPX4 resistente al agua para mantener tus dispositivos electrónicos seguros y secos. La bolsa cuenta con cuatro compartimentos interiores para mantenerlo todo limpio y organizado.
Universal
Transporta tu dispositivo en la funda para una protección allí donde estés, o bien utilízala como una capa adicional de protección dentro de tu bolso o mochila.
Dentro de la funda encontrarás bolsillos perfectos para guardar tu dispositivo móvil, cables, baterías, tarjetas de memoria... todo lo que necesitas para tener todo protegido y a mano.
El material a prueba de salpicaduras protege los medios de la humedad y del contacto con el agua.