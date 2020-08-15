Descontinuado
TAS5305/00
Llevá tu música a todos lados
Llevá tu música a todos lados con el parlante Bluetooth resistente al agua que está listo para brindar diversión. Obtenés 12 horas de tiempo de reproducción y sonido vibrante con graves potentes. Los LED de colores ofrecen un espectáculo de luces para tus canciones. La entrada de audio te permite conectar otras fuentes.
Bluetooth®
Potencia de salida de 16 W
12 horas de reproducción
Resistencia al agua IPX7
Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Podés divertirte en la ducha, junto a la pileta o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.
El sonido se mantiene nítido incluso cuando reproducís música a todo volumen y un radiador pasivo amplifica los graves. Tenés 12 horas de tiempo de reproducción y cargarlo completo toma 6 horas. ¿Querés que la fiesta suene aún más fuerte? Emparejalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo.
Cuando la fiesta está en marcha, también las luces. Las luces LED en cada extremo del altavoz parpadean al ritmo de la música.