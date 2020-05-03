Descontinuado
TAS6305/00
Fiestas ininterrumpidas
Que no pare la fiesta con el altavoz Bluetooth resistente al agua, que te ofrece 20 horas de reproducción. Con los potentes graves, nadie dejará de bailar. Además, puedes cargar tu dispositivo inteligente mediante el puerto USB gracias a la batería de alta capacidad del altavoz.
Bluetooth®
Potencia de salida de 30 W
20 horas de tiempo de reproducción
Función de batería portátil integrada
Este altavoz portátil con Bluetooth tiene una clasificación IPX7, por lo que puedes sumergirlo completamente en el agua hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. ¡Llévate la fiesta a la ducha, a la piscina o incluso dentro de la piscina! El alcance inalámbrico es de 20 m.
La batería recargable de iones de litio de 4400 mAh te ofrece 20 horas de reproducción. Además, te permite cargar tu dispositivo inteligente a través del puerto USB del altavoz. La carga completa de la batería tarda 6 horas.
Los radiadores pasivos dobles ofrecen unos graves potentes, y el sonido se mantiene nítido incluso a un volumen alto. ¿Quieres llevar la fiesta más allá? Emparéjalo con un altavoz idéntico y disfruta de un sonido estéreo. Las luces LED de cada extremo del altavoz parpadearán al ritmo de las canciones.