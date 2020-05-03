Resistente al agua y listo para usar

Este altavoz portátil con Bluetooth tiene una clasificación IPX7, por lo que puedes sumergirlo completamente en el agua hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. ¡Llévate la fiesta a la ducha, a la piscina o incluso dentro de la piscina! El alcance inalámbrico es de 20 m.