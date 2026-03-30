ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Destaca entre la multitud
  • Destaca entre la multitud
  • Destaca entre la multitud
  • Destaca entre la multitud
  • Destaca entre la multitud
  • Destaca entre la multitud

Ultinon Essential LEDLámpara para luces principales

11342UE2X2

Destaca entre la multitud
El nuevo LED Philips Ultinon Essential ofrece la mejor relación calidad-precio. Cuenta con un diseño compacto todo en uno con un brillo potente, un aspecto elegante, tecnología de doble disipación de calor y compatibilidad con 12 V y 24 V.
Ver todos los beneficios

Elegante iluminación LED fácil de instalar

Destaca entre la multitud

  • Tipo de lámpara: H4

  • Luz blanca elegante de 6500 K

  • Diseño compacto para un mejor ajuste

  • Compatible con la mayoría de coches

  • Cantidad de focos: 2

Disfrutá de una experiencia con estilo y luz blanca

Disfrutá de una experiencia con estilo y luz blanca

Para lograr ese estilo moderno y de alta tecnología, personaliza tu auto con las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential. Con una temperatura de color de hasta 6,500 Kelvin, estas bombillas proyectan una luz blanca moderna para que siempre pueda sobresalir entre la multitud con un haz de estilo.

Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

El rendimiento óptimo con mayor durabilidad permite que las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential estén a la vanguardia de la tecnología LED. Gracias al doble mecanismo de disipación de calor (un ventilador incorporado y un disipador térmico de aluminio con revestimiento de anodización), estas bombillas LED para faros delanteros dispersan el calor de manera más eficaz y eficiente. Pueden funcionar con el más alto nivel de brillo durante un período más largo.

Diseño compacto todo en uno para uso directo

Diseño compacto todo en uno para uso directo

El modelo LED Philips Ultinon Essential utiliza un nuevo diseño de bombilla que integra el sistema electrónico de la caja de controladores, lo que permite contar con más espacio para la bombilla en el faro delantero y, por lo tanto, permite un ajuste fácil. Disfruta de la experiencia de uso directo: el diseño de una sola pieza permite quitar fácilmente el anillo central de la parte superior, sin necesidad de desatornillar. El diseño compacto de las bombillas LED Philips Ultinon Essential permite que puedan adaptarse a una amplia gama de modelos de vehículos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables