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LED-HL [~HS1]
Luz con un +100% más de brillo
Luz blanca nítida de 6500 K
Compacta para vehículos de dos ruedas
Para disfrutar de una seguridad mejorada y un estilo elegante, elegí el alto rendimiento del LED Philips Ultinon Essential para motocicletas gracias a la luz con más de un 100 % más de brillo con el fin de obtener una mejor visibilidad del camino delante de ti. El patrón del haz uniforme y preciso permite ver con claridad y ser más visible para mayor seguridad
Para lograr ese aspecto moderno y sofisticado, personalizá tu motocicleta con los faros delanteros LED Ultinon Essential para motocicletas. Con una temperatura de color de 6500 Kelvin, estas luces proyectan una luz blanca y moderna. Destacate entre la multitud con una luz atractiva.
El control del calor es fundamental para el rendimiento de las luces LED. El disipador térmico de aluminio con revestimiento anodizado para ofrecer un alto rendimiento de disipación del calor ayuda a los faros delanteros LED Philips Ultinon Essential para motocicletas a distribuir el calor de manera eficaz, de modo que siempre funcionen con un nivel de brillo óptimo (incluso cuando se calientan mucho, a diferencia de los LED de menor calidad). Además, son más duraderas, por lo que no tendrás la necesidad de reemplazarlas tan a menudo.