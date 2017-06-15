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Conduce con cuidado
¿Estás cansado de cambiar las lámparas para luces principales todo el tiempo? Gracias al aumento de la vida útil de una lámpara para coche, Philips LongLife EcoVision es la elección de los conductores que buscan minimizar el mantenimiento en sus vehículos.
Tipo de lámpara: H4
12 V
60/55 W, Pack de: 1
Lámpara ultrarresistente
Cantidad de focos: 1
Es muy recomendable cambiarlas por pares para que el rendimiento de iluminación sea simétrico
¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas, antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.
Con Philips LongLife EcoVision, los conductores no tienen que preocuparse de cambiar la lámpara para luz principal durante al menos 100 000 km.