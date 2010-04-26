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Descontinuado

Monitor LED

160EL1SB/00

Pantalla LED: el mejor contraste sin precedentes

Esta pantalla LED ecológica te ofrece una relación de contraste increíble de 1000000:1. Con colores naturales, SmartContrast y terminación brillante, el sistema 160EL1 es la solución ideal para todas tus necesidades

Ver todos los beneficios

Pantalla LED: el mejor contraste sin precedentes

  • 15,6'' (39,6 cm) línea E

  • Pantalla HD de 1366 x 768

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartContrast 1.000.000:1 para tonos negros increíbles con más matices

SmartContrast 1.000.000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Especificaciones técnicas

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