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Descontinuado

Monitor LED con control táctil

191EL2SB/00

Atractiva y fina pantalla LED con colores naturales

Con un diseño atractivo y fino esta nueva generación de pantalla LED 191E2 con SmartContrast y SmartImage Lite es la elección perfecta para todas tus necesidades

Ver todos los beneficios

Atractiva y fina pantalla LED con colores naturales

  • Panorámico E-line de 18,5’’ (47 cm)

  • Alta definición

Energy Star, para un consumo de energía eficiente y reducido

Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te asegura un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionamiento. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 watt de energía, mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 watts. Para obtener más información visitá www.energystar.gov

Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 20000000:1

Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

Acabado brillante para realzar la decoración

Acabado brillante, atractivo y elegante que combina con tu decoración y la complementa.

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