Descontinuado
220B2CS/00
Pantalla ecológica para aumentar la productividad
Pantalla profesional 220B2 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de un interruptor ZeroWatt de apagado completo, apagado suave de 0,1 vatios, base Ergo, audio estéreo y un hub USB que aumenta la productividad
B-line de 22'' (55,9 cm)
WSXGA+
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.
El hub USB permite a los usuarios conectar fácilmente sus dispositivos multimedia Plug & Play, como dispositivos de memoria USB, cámaras, discos duros portátiles, cámaras Web, PDA, impresoras y muchos otros dispositivos que disponen de conexión USB. El hub USB 2.0 del monitor, ubicado cómodamente, permite la transmisión de señales USB 2.0 al ordenador. Ten en cuenta que muchos dispositivos como cámaras y discos duros necesitan encenderse de forma independiente, ya que requieren una mayor alimentación de la que el hub USB del monitor puede proporcionar.
Los controles SmartTouch son iconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones. Los controles SmartTouch responden al más mínimo contacto y permiten, por ejemplo, encender el monitor o controlar el brillo y la nitidez de la pantalla con SmartImage Lite. Al activarlos, los iconos SmartTouch brillan para indicar que se han aplicado los comandos.