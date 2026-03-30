ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

220B4LPCB/00

Pantalla con diseño ecológico sostenible
La pantalla LED PowerSensor de Philips, que utiliza un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
Ver todos los beneficios

con PowerSensor para ahorrar energía

Pantalla con diseño ecológico sostenible

  • B-line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base puede girar, inclinar y girar en varios ángulos para garantizar la máxima comodidad. La base ajustable en altura garantiza un nivel de visualización óptimo, lo que reduce el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos