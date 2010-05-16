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Descontinuado

Monitor LED con control táctil

221EL2SB/00

Atractiva y fina pantalla LED con colores naturales

Con un diseño atractivo y fino esta nueva generación de pantalla LED Full HD 221EL2 con SmartContrast y SmartImage Lite es la elección perfecta para todas tus necesidades

Ver todos los beneficios

Atractiva y fina pantalla LED con colores naturales

  • E-line de 54,6 cm (21,5")

  • Full HD

Diseño delgado y contemporáneo

La nueva línea de monitores de Philips utiliza la última generación Slim CCFL y LED. Por eso, el diseño es mucho más compacto, estético y ocupa menos espacio en el escritorio.

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Pantalla LCD Full HD con una resolución de 1920 x 1080p

Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.

Especificaciones técnicas

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