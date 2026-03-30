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Descontinuado

Monitor LCD IPS, retroiluminación LED

227E4QHAD/00

Pantalla IPS de alto rendimiento
Disfrutá de imágenes LED brillantes en esta pantalla IPS panorámica con un diseño elegante y compacto. Con funciones como HDMI y parlantes estéreo. ¡Listos para proporcionar diversión!
Ver todos los beneficios

con parlantes estéreo

Pantalla IPS de alto rendimiento

  • Línea E

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Pantalla Full HD

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

SmartImage Lite para una mejor experiencia visual en pantalla LCD.

SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Especificaciones técnicas

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