ErgoSensor para un funcionamiento más saludable

En Philips creemos firmemente que el trabajo debe adaptarse a las personas y no al contrario. Para fomentar un espacio de trabajo más saludable y productivo, Philips ha desarrollado una innovadora y novedosa tecnología denominada "ErgoSensor", que se integra en el monitor para detectar y medir el comportamiento del usuario. ErgoSensor avisa al usuario para que se siente en una posición ergonómica frente a l ordenador con comentarios de corrección sobre la distancia de visualización óptima, el ángulo del cuello ergonómico y un aviso de descanso. También ahorra hasta un 80 % de consumo de energía si el usuario no está en su asiento apagando el monitor.