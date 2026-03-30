Descontinuado
231P4QRYES/00
P-line
23" (58,4 cm)
Pantalla Full HD
En Philips creemos firmemente que el trabajo debe adaptarse a las personas y no al contrario. Para fomentar un espacio de trabajo más saludable y productivo, Philips ha desarrollado una innovadora y novedosa tecnología denominada "ErgoSensor", que se integra en el monitor para detectar y medir el comportamiento del usuario. ErgoSensor avisa al usuario para que se siente en una posición ergonómica frente a l ordenador con comentarios de corrección sobre la distancia de visualización óptima, el ángulo del cuello ergonómico y un aviso de descanso. También ahorra hasta un 80 % de consumo de energía si el usuario no está en su asiento apagando el monitor.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
DisplayPort es una conexión digital del PC al monitor sin ninguna conversión. Con mayores capacidades que el estándar DVI, es totalmente capaz de soportar hasta 15 metros de cables y una transferencia de 10,8 Gbps por segundo. Con este alto rendimiento y sin retraso, consigues las imágenes y las frecuencias de actualización más rápidas; así DisplayPort es la mejor opción no solo para el uso en una oficina o en casa, sino también para los exigentes juegos y películas, la edición de vídeos y mucho más. También tiene en cuenta la compatibilidad mediante el uso de varios adaptadores.