Descontinuado
231S4LCS/00
Línea S
23" (58,4 cm)
Pantalla Full HD
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base es ajustable en altura, inclinación y ángulo de giro, permitiendo colocar el monitor en la posición más cómoda y así evitar el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.
El monitor de Philips, gracias a su avanzada SmartErgoBase, puede bajarse casi hasta el nivel del escritorio para disfrutar de un ángulo de visualización cómodo. La altura del bisel a la mesa reducida es la solución perfecta si utilizas gafas bifocales, trifocales o progresivas para trabajar en el ordenador. Además, permite a los usuarios de distintas alturas utilizar el monitor con el ajuste de ángulo y altura que prefieran, lo que ayuda a reducir la fatiga y la tensión.
El Certificado EPEAT de oro es válido solo donde Philips registre el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado del registro en su país.