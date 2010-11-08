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BrillianceMonitor LCD con PowerSensor

235B2CS/00

La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía

Pantalla 235B2 profesional de Philips de gran tamaño y ecológica con PowerSensor. Su exclusiva tecnología detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo para ahorrar hasta 80% de energía.

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La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía

  • Línea B

  • Full HD de 23" (58,4 cm)

TrueVision: para un rendimiento de pantalla con calidad de laboratorio

TrueVision es una tecnología de algoritmo y prueba, líder del sector y propiedad de Philips, que realiza un ajuste preciso del monitor. Se trata de un amplio proceso que asegura el mejor rendimiento de la pantalla y cumple con un estándar cuatro veces más exigente que los requisitos de Microsoft Windows Vista, y que se aplica a todos y cada uno de los monitores que salen de fábrica, y no sólo a unas cuantas muestras. Nadie llega tan lejos como Philips para proporcionar tal precisión de color y calidad de imagen en cada nuevo monitor.

Regulable en altura 70 mm para una posición ideal

La base ergonómica compacta para monitor Philips permite el ajuste de altura, giro e inclinación, de forma que el usuario pueda colocar el monitor para obtener la máxima eficacia y comodidad de visualización.

Controles táctiles modernos

Los controles táctiles son inteligentes, los iconos sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones permiten al usuario adaptar el monitor a sus necesidades. Se activan con un toque ligero, el control táctil ofrece al monitor un toque de modernidad.

Especificaciones técnicas

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