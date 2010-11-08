Descontinuado
235B2CS/00
La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía
Pantalla 235B2 profesional de Philips de gran tamaño y ecológica con PowerSensor. Su exclusiva tecnología detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo para ahorrar hasta 80% de energía.
Línea B
Full HD de 23" (58,4 cm)
TrueVision es una tecnología de algoritmo y prueba, líder del sector y propiedad de Philips, que realiza un ajuste preciso del monitor. Se trata de un amplio proceso que asegura el mejor rendimiento de la pantalla y cumple con un estándar cuatro veces más exigente que los requisitos de Microsoft Windows Vista, y que se aplica a todos y cada uno de los monitores que salen de fábrica, y no sólo a unas cuantas muestras. Nadie llega tan lejos como Philips para proporcionar tal precisión de color y calidad de imagen en cada nuevo monitor.
La base ergonómica compacta para monitor Philips permite el ajuste de altura, giro e inclinación, de forma que el usuario pueda colocar el monitor para obtener la máxima eficacia y comodidad de visualización.
Los controles táctiles son inteligentes, los iconos sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones permiten al usuario adaptar el monitor a sus necesidades. Se activan con un toque ligero, el control táctil ofrece al monitor un toque de modernidad.