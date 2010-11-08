TrueVision: para un rendimiento de pantalla con calidad de laboratorio

TrueVision es una tecnología de algoritmo y prueba, líder del sector y propiedad de Philips, que realiza un ajuste preciso del monitor. Se trata de un amplio proceso que asegura el mejor rendimiento de la pantalla y cumple con un estándar cuatro veces más exigente que los requisitos de Microsoft Windows Vista, y que se aplica a todos y cada uno de los monitores que salen de fábrica, y no sólo a unas cuantas muestras. Nadie llega tan lejos como Philips para proporcionar tal precisión de color y calidad de imagen en cada nuevo monitor.