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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminación LED

235PQ2ES/00

Pantalla con diseño ecológico sostenible
La pantalla LED IPS PowerSensor de Philips, que utiliza un 65% de plástico reciclado y una carcasa libre de PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
Ver todos los beneficios

con PowerSensor para ahorrar energía

Pantalla con diseño ecológico sostenible

  • P-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla IPS Full HD

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

DisplayPort ofrece audio y vídeo mediante un solo cable largo

DisplayPort es una conexión digital del PC al monitor sin ninguna conversión. Con mayores capacidades que el estándar DVI, es totalmente capaz de soportar hasta 15 metros de cables y una transferencia de 10,8 Gbps por segundo. Con este alto rendimiento y sin retraso, consigues las imágenes y las frecuencias de actualización más rápidas; así DisplayPort es la mejor opción no solo para el uso en una oficina o en casa, sino también para los exigentes juegos y películas, la edición de vídeos y mucho más. También tiene en cuenta la compatibilidad mediante el uso de varios adaptadores.

Especificaciones técnicas

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