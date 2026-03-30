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  • Pantalla IPS de alto rendimiento con PowerSensor
  • Pantalla IPS de alto rendimiento con PowerSensor
  • Pantalla IPS de alto rendimiento con PowerSensor
  • Pantalla IPS de alto rendimiento con PowerSensor

Descontinuado

Monitor LCD IPS, retroiluminación LED

237E3QPHSU/00

Pantalla IPS de alto rendimiento con PowerSensor
Experimenta imágenes LED brillantes en esta pantalla IPS de visualización extra amplia. Con un diseño elegante, bisel azul translúcido, HDMI y la innovadora tecnología PowerSensor que detecta la presencia, ahorrando hasta un 80% en las facturas de luz, la convierte en la elección ecológica inteligente.
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ahorra en las facturas de luz

Pantalla IPS de alto rendimiento con PowerSensor

  • E-Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla IPS Full HD

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

PowerSensor garantiza costes reducidos al ahorrar energía

PowerSensor garantiza costes reducidos al ahorrar energía

PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.

SmartImage Lite para una mejor experiencia visual en pantalla LCD.

SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

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