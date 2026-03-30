Tecnología MHL para disfrutar de los contenidos del móvil a gran pantalla

Mobile High Definition Link (MHL) es una interfaz de audio/vídeo móvil para conectar directamente dispositivos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL opcional te permite conectar de forma sencilla tu dispositivo móvil compatible con MHL a esta gran pantalla MHL de Philips y ver cómo los vídeos de alta definición cobran vida con sonido totalmente digital. Ahora no solo podrás disfrutar de los juegos, las fotos, las películas o el resto de aplicaciones de tu dispositivo móvil a gran pantalla, sino que podrás cargar el dispositivo al mismo tiempo para que nunca te quedes sin energía a mitad.