Descontinuado
237E4QHSD/00
E-line
58,4 cm (23")
Tecnología MHL
Mobile High Definition Link (MHL) es una interfaz de audio/vídeo móvil para conectar directamente dispositivos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL opcional te permite conectar de forma sencilla tu dispositivo móvil compatible con MHL a esta gran pantalla MHL de Philips y ver cómo los vídeos de alta definición cobran vida con sonido totalmente digital. Ahora no solo podrás disfrutar de los juegos, las fotos, las películas o el resto de aplicaciones de tu dispositivo móvil a gran pantalla, sino que podrás cargar el dispositivo al mismo tiempo para que nunca te quedes sin energía a mitad.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.
Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.
El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.