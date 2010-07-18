Materiales ecológicos que cumplen las normas internacionales

"Philips se compromete a utilizar materiales sostenibles y ecológicos en toda su gama de monitores. Todas las piezas de plástico, de los chasis de metal y los materiales de embalaje utilizan material 100 % reciclable. En algunos modelos seleccionados utilizamos hasta un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor. Cumplimos estrictamente los estándares RoHS que garantizan la reducción considerable o la eliminación de sustancias tóxicas como por ejemplo, el plomo. Se ha reducido considerablemente el contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL y se ha eliminado completamente en los monitores con retroiluminación LED. Para obtener más información, visita Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/.