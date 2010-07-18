Descontinuado
240P2ES/00
Pantalla ergonómica profesional que aumenta tu productividad
Pantalla grande profesional y ecológica 240P2 de Philips, con base Smart Ergo, audio estéreo y puerto USB para aumentar la productividad
P-line de 24" (61 cm)
WUXGA
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
"Philips se compromete a utilizar materiales sostenibles y ecológicos en toda su gama de monitores. Todas las piezas de plástico, de los chasis de metal y los materiales de embalaje utilizan material 100 % reciclable. En algunos modelos seleccionados utilizamos hasta un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor. Cumplimos estrictamente los estándares RoHS que garantizan la reducción considerable o la eliminación de sustancias tóxicas como por ejemplo, el plomo. Se ha reducido considerablemente el contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL y se ha eliminado completamente en los monitores con retroiluminación LED. Para obtener más información, visita Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/.
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.