ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Imagen principal

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con base Pivot, USB, Audio

240P2ES/00

Pantalla ergonómica profesional que aumenta tu productividad

Pantalla grande profesional y ecológica 240P2 de Philips, con base Smart Ergo, audio estéreo y puerto USB para aumentar la productividad

Ver todos los beneficios

Pantalla ergonómica profesional que aumenta tu productividad

  • P-line de 24" (61 cm)

  • WUXGA

Sonido estéreo integrado para una experiencia multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Materiales ecológicos que cumplen las normas internacionales

"Philips se compromete a utilizar materiales sostenibles y ecológicos en toda su gama de monitores. Todas las piezas de plástico, de los chasis de metal y los materiales de embalaje utilizan material 100 % reciclable. En algunos modelos seleccionados utilizamos hasta un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor. Cumplimos estrictamente los estándares RoHS que garantizan la reducción considerable o la eliminación de sustancias tóxicas como por ejemplo, el plomo. Se ha reducido considerablemente el contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL y se ha eliminado completamente en los monitores con retroiluminación LED. Para obtener más información, visita Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/.

SmartImage: una experiencia visual optimizada fácil de utilizar

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.