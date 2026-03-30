Descontinuado
241S4LYCB/00
Línea S
24" (61 cm)
Pantalla Full HD
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
DisplayPort es un enlace digital de la PC al monitor sin conversión. Con más funciones que el estándar DVI, admite cables de hasta 15 metros y una velocidad de transferencia de datos de 10,8 Gbps/seg. Con un alto rendimiento y sin tiempo de recuperación de datos, podés disfrutar de una velocidad de imágenes y actualización mucho mayor. Por eso, DisplayPort es la mejor solución no solo para la oficina o tu casa sino también para juegos, películas, edición de videos y mucho más. Además, puede usarse con distintos dispositivos mediante una amplia variedad de adaptadores.
La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base puede girar, inclinar y girar en varios ángulos para garantizar la máxima comodidad. La base ajustable en altura garantiza un nivel de visualización óptimo, lo que reduce el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.
El Certificado EPEAT de oro es válido solo donde Philips registre el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado del registro en su país.