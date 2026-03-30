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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

241S4LYCS/00

Productividad sostenible
La pantalla LED ergonómica de Philips, que utiliza un 25% de materiales reciclados y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
Ver todos los beneficios

con pantalla LED ergonómica de bajo consumo

Productividad sostenible

  • S Line

  • 24" (61 cm)

  • Pantalla Full HD

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

DisplayPort ofrece un gran ancho de banda para obtener imágenes ultra finas

DisplayPort es un enlace digital de la PC al monitor sin conversión. Con más funciones que el estándar DVI, admite cables de hasta 15 metros y una velocidad de transferencia de datos de 10,8 Gbps/seg. Con un alto rendimiento y sin tiempo de recuperación de datos, podés disfrutar de una velocidad de imágenes y actualización mucho mayor. Por eso, DisplayPort es la mejor solución no solo para la oficina o tu casa sino también para juegos, películas, edición de videos y mucho más. Además, puede usarse con distintos dispositivos mediante una amplia variedad de adaptadores.

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base puede girar, inclinar y girar en varios ángulos para garantizar la máxima comodidad. La base ajustable en altura garantiza un nivel de visualización óptimo, lo que reduce el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. EPEAT Gold es válido solamente si Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para conocer el estado del registro en tu país.