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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroiluminación LED

249C4QSB/00

Sorprendentemente bella
El nuevo monitor Blade 2 de Philips con un diseño elegante y pantalla AMVA con ángulo de visualización amplio está preparado para ofrecer un rendimiento brillante
Ver todos los beneficios

Pantalla AMVA de alto rendimiento ultracompacta

Sorprendentemente bella

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Pantalla Full HD

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.

SmartImage: pantalla con mejor calidad de imagen y fácil de usar

SmartImage: pantalla con mejor calidad de imagen y fácil de usar

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece más rendimiento. Con la interfaz simple podés seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tenés que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

Diseño moderno y ultradelgado para apariencias contemporáneas

La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de tecnología ultradelgada LED, por lo que el diseño es mucho más compacto y estético que los anteriores monitores y ocupa menos espacio en el escritorio.

Especificaciones técnicas

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