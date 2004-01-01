Términos de búsqueda

    Informa y sorprende con la pantalla digital 4K Ultra HD Q-Line de Philips. Esta solución de señalización con Android, fiable y fácil de instalar, es compatible con Wave para la gestión remota, lo que te ofrece control total en cualquier momento y lugar.

    Tu pantalla 18/7 versátil y fácil de configurar

    • 65"
    • Retroiluminación LED directa
    • Ultra HD

    Conecta y controla tus contenidos a través de la nube

    Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante Wi-Fi o con un cable RJ45 y disfrutar de tus propias listas de reproducción.

    FailOver. Tu pantalla jamás se quedará en blanco

    Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle la fuente de entrada o la aplicación. Solo tienes que seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.

    Programa fácilmente contenido desde USB o memoria interna

    Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB o memoria interna. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

    Interacción opcional para compartir la pantalla de forma inalámbrica

    Comparte la pantalla de forma inalámbrica utilizando tu red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de forma instantánea y segura o utiliza nuestro dispositivo de protección HDMI Interact opcional para transmitir directamente a la pantalla sin conectarte a la red segura.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

    Gracias a nuestra plataforma SoC Android 10, estos monitores profesionales de Philips dedicados están optimizados para aplicaciones Android nativas y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Flexibles y seguros, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla se mantengan al día durante más tiempo.

    Prueba Wave para obtener resultados revolucionarios

    Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Q-Line a distancia con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      163.9  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      64.5  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Punto de píxel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      400  cd/m²
      Colores de pantalla
      1070 millones de colores
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500,000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Escaneado progresivo
      • Mejora del contraste dinámico
      Tecnología del panel
      ADS
      Sistema operativo
      Android 10
      Neblina
      25 %

    • Conectividad

      Salida de audio
      Toma de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2,0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Entrada de audio
      Toma de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • micro SD
      • OPS
      Control externo
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (18/7)
      Matriz de mosaico
      Hasta 3 x 3
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • RS232
      • Bucle intermedio IR
      Instalación simplificada
      Fácil inserción
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Con control de red
      • RS232
      • RJ45

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      134  W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Apagado/encendido inteligente
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56,60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1462,3  mm
      Peso del producto
      28,5  kg
      Altura del dispositivo
      837,3  mm
      Profundidad del dispositivo
      68,9mm (profundidad en montaje en pared)/89,9mm (profundidad con asa)  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      57,57  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      32.96  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      400 mm x 400 mm, M8
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pulgada
      Anchura del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (lb)
      62,83  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C
      Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]
      20 ~ 80 % de humedad relativa (sin condensación)
      Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]
      5 ~ 95 % de humedad relativa (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memoria
      • 16 GB
      • DDR de 3 GB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1)
      • Cable de sistema en cadena RS232
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cable de alimentación de CA
      • Cubierta del interruptor de CA
      • Clip para cables (x2)
      • Cable HDMI (1,8 m) (x1)
      • Guía de inicio rápido
      • Mando a distancia y pilas AAA
      • Cable RS232
      • Cubierta USB (x1)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Japonés
      • Árabe
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • CB
      • FCC, Clase A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

