Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres vehículos en todo el mundo están equipados con iluminación Philips.