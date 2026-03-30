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VisionMás visión

9006PRB1

Conduce con seguridad
Al producir un 30 % más de visión con respecto a una lámpara para coches estándar, las luces principales Vision garantizan un rendimiento excelente del haz de luz a un precio muy competitivo, además de calidad de equipamiento original para que disfrutes de mayor seguridad y comodidad.
Ver todos los beneficios

Hasta un 30 % más de visión en comparación con una lámpara estándar

Conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: HB4

  • 12 V, 55 W

  • Hasta un 30 % más de visión

  • Óptima relación calidad-precio

  • Cantidad de focos: 1

Las bombillas Vision proyectan 30% más de luz que los halógenos estándar

Nuestras soluciones de iluminación emiten un haz de luz potente y preciso con la máxima emisión de luz. Las bombillas Vision generan un haz más largo para brindar mayor seguridad y comodidad. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación pues sabemos que nuestra iluminación de alta calidad puede salvar una vida.

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres vehículos en todo el mundo están equipados con iluminación Philips.

Especificaciones técnicas

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