Descontinuado
BG2024/15
Sistema para piel suave
1 peine extraíble, 3 mm
50 min de uso sin cable/8 h de carga
El sistema para piel suave, diseñado para ser seguro y cómodo para axilas, pecho y abdomen, espalda y hombros, el área de la ingle y las piernas, captura y corta el vello de diferentes longitudes sin la necesidad de utilizar múltiples herramientas o que los bordes afilados toquen la piel. El recortador bidireccional corta el vello más largo, que se elimina con una lámina afeitadora para un resultado más al ras.
El sistema de protección de la piel cuenta con una lámina hipoalergénica y puntas redondeadas para proteger la piel durante el afeitado.
Coloca el peine-guía incluido de 3 mm en la afeitadora para recortar a la longitud fija de 3 mm. También puedes usarla sin el peine-guía, para un resultado más apurado. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con el peine-guía.