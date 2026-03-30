Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

El mango en forma de S te ayuda a pasarla por todo el cuerpo. El cabezal ancho con discos cerámicos depila hasta el vello más fino al ras de la piel para obtener resultados rápidos y duraderos. Uso en seco y en húmedo con cinco accesorios, para una rutina de belleza personalizada.