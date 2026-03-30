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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora Wet & Dry

BRE630/00

1 premio

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
El mango en forma de S te ayuda a pasarla por todo el cuerpo. El cabezal ancho con discos cerámicos depila hasta el vello más fino al ras de la piel para obtener resultados rápidos y duraderos. Uso en seco y en húmedo con cinco accesorios, para una rutina de belleza personalizada.
Ver todos los beneficios

Fácil de usar para resultados duraderos sin esfuerzo

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y cara

  • 5 accesorios

  • Inalámbrica y recargable

  • Diseño de mango en forma de S

Mango con forma de "S" para facilitar el manejo en todas las zonas del cuerpo

El mango ergonómico es fácil de sostener y manejar, así tendrás un control total y un alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.

Cabezal extra ancho de depiladora

Cabezal extra ancho de depiladora

El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Especificaciones técnicas

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Premios

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