Descontinuado
BRE630/00
Para piernas, cuerpo y cara
5 accesorios
Inalámbrica y recargable
Diseño de mango en forma de S
El mango ergonómico es fácil de sostener y manejar, así tendrás un control total y un alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.
El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.
El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
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