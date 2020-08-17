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Descontinuado

Cable de USB a micro USB

DLC3106U/00

Cable de USB a Micro

Carga el dispositivo cuando esté conectado. Funciona con el cargador USB de pared o para el coche. Un gran cable de repuesto que nunca viene mal.

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2 m de largo

Cable de USB a Micro

  • Sincronización y carga

  • 2 m

Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano

Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.

Funciona con tus cargadores USB de pared o del coche existentes

Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

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