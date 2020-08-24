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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM16FD175B/00

        Fácil de usar

        Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Fácil de usar

        • 16 GB

        • Edición Motion 3.2

        Capacidad de almacenamiento de 16 GB para archivos de gran tamaño

        Gracias a los 16 GB de memoria podrás intercambiar y compartir más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador de sobremesa o portátil.

        Memoria USB con diseño colorido para estar siempre a la última

        Elige tu color favorito: amarillo, rosa, morado, verde, azul o naranja, y haz que almacenar datos resulte más divertido.

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Especificaciones técnicas

        Contacto con Philips

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