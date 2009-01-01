Descontinuado
GC651/02
Potencia con precisión
Esta plancha increíblemente compacta y perfectamente diseñada te ofrece excelentes resultados estés donde estés. Gracias a su potente vapor y su exclusivo agarre ergonómico, eliminar las arrugas es tan eficaz y sin esfuerzo como cuando usas tu plancha habitual.
Vapor 6g/min; golpe de vapor 45g
Suela antiadherente
800 vatios
La empuñadura suave de esta plancha de Philips permite un planchado más cómodo incluso durante sesiones más largas.
Esta plancha de Philips tiene una función de vapor vertical para eliminar las arrugas en tejidos colgados.
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