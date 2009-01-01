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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651
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Plancha de viajePlancha de viaje

GC651/02

1 premio

Potencia con precisión

Esta plancha increíblemente compacta y perfectamente diseñada te ofrece excelentes resultados estés donde estés. Gracias a su potente vapor y su exclusivo agarre ergonómico, eliminar las arrugas es tan eficaz y sin esfuerzo como cuando usas tu plancha habitual.

Ver todos los beneficios

¡Resultados profesionales vayas donde vayas!

Potencia con precisión

  • Vapor 6g/min; golpe de vapor 45g

  • Suela antiadherente

  • 800 vatios

La plancha se puede usar con agua del grifo

Empuñadura suave para mayor comodidad durante el planchado

La empuñadura suave de esta plancha de Philips permite un planchado más cómodo incluso durante sesiones más largas.

Vapor vertical para eliminar las arrugas de prendas colgadas

Vapor vertical para eliminar las arrugas de prendas colgadas

Esta plancha de Philips tiene una función de vapor vertical para eliminar las arrugas en tejidos colgados.

Especificaciones técnicas

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