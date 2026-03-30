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Planchado
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Descontinuado
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GC651/02
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User Manual Philips Travel iron Travel iron
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Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
Mi plancha chisporrotea cuando la coloco sobre su base
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear
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