Descontinuado
HC3520/15
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
75 min de uso sin cable/8 h de carga
Nuestro cortapelos de Philips con innovador peine-guía se ha diseñado para evitar que el pelo se quede atascado. Así podrás cortarte el pelo, de principio a fin, sin interrupciones.
El cortapelos Philips 3000 dispone de la avanzada tecnología DualCut para una precisión máxima. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
Cortá con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en cortes de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo de peine recortador anterior
Cortá 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips