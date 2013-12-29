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Descontinuado

Hairclipper series 5000Cortacabello

HC5450/15

HAIRCLIPPER serie 5000: corta dos veces más rápido*

La cortadora HAIRCLIPPER serie 5000 se creó para durar y ofrecer un buen rendimiento. La innovadora unidad de corte, las duraderas cuchillas de titanio y el peine para el cabello ajustable se diseñaron para proporcionar un corte rápido y preciso en todo momento.

Ver todos los beneficios

con tecnología DualCut para lograr un corte más preciso y rápido

HAIRCLIPPER serie 5000: corta dos veces más rápido*

  • Hojas de titanio

  • 24 posiciones de longitud

  • 90 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Peine para niños

Unidad de corte con doble afilado que reduce la fricción

Unidad de corte con doble afilado que reduce la fricción

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina una unidad de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se ha diseñado para ofrecer el mejor rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips. Además, presenta un robusto protector de acero inoxidable que ofrece una durabilidad definitiva.*

Cuchillas muy afiladas para un resultado más limpio

Cuchillas muy afiladas para un resultado más limpio

Consigue un corte perfecto y seguro con las cuchillas autoafilables de acero con revestimiento de titanio, creadas para ofrecer un rendimiento duradero en todo momento.

Fácil de seleccionar 24 posiciones de longitudes: 0,5 a 23 mm

Fácil de seleccionar 24 posiciones de longitudes: 0,5 a 23 mm

Girá la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O bien, podés utilizarlo sin el peine para un corte al ras de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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  1. Comparado con el modelo anterior de Philips