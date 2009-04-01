Descontinuado
HD2686/90
Prepare el café como más le guste
Esta tostadora HD2686/90 de Philips le permite preparar el tipo de tostadas que desee, gracias a sus ranuras extralargas y extraanchas. Los ocho ajustes digitales de tostado le ofrecen un control total, para conseguir las tostadas crujientes que le gustan.
2 ranuras
3 funciones, electrónica
Negro
Ranura extra larga
Ranuras extra largas para todo tipo de pan.
Ranuras extra anchas y extra profundas para que quepa el pan.
Tuesta rebanadas finas y gruesas de forma uniforme.