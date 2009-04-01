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Descontinuado

Pure Essentials CollectionTostadora

HD2686/90

Prepare el café como más le guste

Esta tostadora HD2686/90 de Philips le permite preparar el tipo de tostadas que desee, gracias a sus ranuras extralargas y extraanchas. Los ocho ajustes digitales de tostado le ofrecen un control total, para conseguir las tostadas crujientes que le gustan.

Ver todos los beneficios

Tostadora para diferentes tipos de pan

Prepare el café como más le guste

  • 2 ranuras

  • 3 funciones, electrónica

  • Negro

  • Ranura extra larga

Ranuras extra largas para todo tipo de pan

Ranuras extra largas para todo tipo de pan.

Ranuras extra anchas y extra profundas para que quepa el pan

Ranuras extra anchas y extra profundas para que quepa el pan.

Tuesta rebanadas finas y gruesas de forma uniforme

Tuesta rebanadas finas y gruesas de forma uniforme

Tuesta rebanadas finas y gruesas de forma uniforme.

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