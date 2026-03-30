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Pure Essentials Collection Tostadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HD2686/90
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User Manual Philips Pure Essentials Collection Toaster
Todas (3)
¿Puedo tostar sándwiches en el tostador?
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Puedo calentar bollos o croissants con mi tostador Philips?
El tostador Philips huele durante su primer uso
Sale humo del tostador Philips
El pan tostado ha saltado, pero no puedo sacarlo.
El pan se queda atascado en el tostador Philips
Mis tostador Philips no se enciende