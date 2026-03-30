La placa de alta temperatura de la plancha de asar preserva todo el sabor

La alta temperatura de la placa de la plancha de asar eléctrica de Philips preserva todos los jugos y el sabor de los alimentos, ya que en el momento en que éstos entran en contacto con la superficie de la placa comienzan a crepitar y a dorarse, formándose una sabrosa corteza que conserva en su interior todo el sabor y todos los nutrientes.