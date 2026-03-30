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Descontinuado

Plancha-parrilla

HD4417/20

Descubre sabores más intensos
Esta plancha de asar HD4417/20 de Philips potente y compacta está equipada con una placa de alta temperatura para preservar los jugos y todo el sabor. Se calienta rápidamente y dispone de una placa extra gruesa que se mantiene caliente sin que importe el tipo de alimento, mientras que el termostato garantiza platos perfectos.
Ver todos los beneficios

Temperatura alta constante para preservar el sabor

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  • 2000 W

  • Placa estriada (extragruesa)

  • Placa de alta temperatura

La placa de alta temperatura de la plancha de asar preserva todo el sabor

La placa de alta temperatura de la plancha de asar preserva todo el sabor

La alta temperatura de la placa de la plancha de asar eléctrica de Philips preserva todos los jugos y el sabor de los alimentos, ya que en el momento en que éstos entran en contacto con la superficie de la placa comienzan a crepitar y a dorarse, formándose una sabrosa corteza que conserva en su interior todo el sabor y todos los nutrientes.

La placa extragruesa se mantiene caliente, incluso con alimentos congelados

La placa extragruesa se mantiene caliente, incluso con alimentos congelados

La placa extragruesa de la plancha de asar retiene más calor que la de una plancha normal, incluso si prepara en ella alimentos congelados. Esta temperatura constante cocina los alimentos más rápido y de forma más uniforme, y mantiene la placa caliente aun en los momentos iniciales, cuando se colocan los alimentos sobre la placa, preservando todos los jugos y el sabor.

El termostato ajustable garantiza unos resultados perfectos

El termostato ajustable garantiza unos resultados perfectos

El termostato ajustable garantiza unos resultados perfectos.

Especificaciones técnicas

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