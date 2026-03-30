Descontinuado
HD4417/20
2000 W
Placa estriada (extragruesa)
Placa de alta temperatura
La alta temperatura de la placa de la plancha de asar eléctrica de Philips preserva todos los jugos y el sabor de los alimentos, ya que en el momento en que éstos entran en contacto con la superficie de la placa comienzan a crepitar y a dorarse, formándose una sabrosa corteza que conserva en su interior todo el sabor y todos los nutrientes.
La placa extragruesa de la plancha de asar retiene más calor que la de una plancha normal, incluso si prepara en ella alimentos congelados. Esta temperatura constante cocina los alimentos más rápido y de forma más uniforme, y mantiene la placa caliente aun en los momentos iniciales, cuando se colocan los alimentos sobre la placa, preservando todos los jugos y el sabor.
El termostato ajustable garantiza unos resultados perfectos.