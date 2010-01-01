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Daily CollectionCafetera

HD7448/70

Un buen café de goteo, fácil de preparar

Disfruta de un buen café con una cafetera de confianza en un diseño elegante y compacto para un almacenamiento sencillo: cabe en cualquier cocina.

Ver todos los beneficios

Cafetera de diseño compacto para preparar de 10 a 15 tazas

Un buen café de goteo, fácil de preparar

  • Con jarra de cristal

  • Blanca y azul

Indicación del nivel del agua para mayor facilidad de llenado

Indicación del nivel del agua para mayor facilidad de llenado

Llena el depósito de agua fácilmente y con precisión con la indicación del nivel del agua.

Sistema antigoteo para servir una taza de café siempre que quieras

Sistema antigoteo para servir una taza de café siempre que quieras

El sistema antigoteo te permitirá servir una taza de café antes de finalizar por completo el ciclo de preparación.

Piezas aptas para el lavavajillas para facilitar la limpieza

Piezas aptas para el lavavajillas para facilitar la limpieza

La jarra y el portafiltro se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas.

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