Descontinuado
HD7448/70
Un buen café de goteo, fácil de preparar
Disfruta de un buen café con una cafetera de confianza en un diseño elegante y compacto para un almacenamiento sencillo: cabe en cualquier cocina.
Con jarra de cristal
Blanca y azul
Llena el depósito de agua fácilmente y con precisión con la indicación del nivel del agua.
El sistema antigoteo te permitirá servir una taza de café antes de finalizar por completo el ciclo de preparación.
La jarra y el portafiltro se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas.
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