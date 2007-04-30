Descontinuado
HD7690/90
Haga sus preparaciones como más le guste
Esta cafetera HD7690/90 de Philips es ideal para los que buscan una excelente calidad, tanto en el aroma como en el diseño. La función de control de potencia y el temporizador lo ayudan a preparar su café preferido en todo momento
Con jarra de vidrio
Fabricada en Alemania
Negro
La bomba de alta velocidad de la cafetera de Philips prepara el café más rápido con un aroma óptimo.
Ajusta la intensidad del café entre suave, media o fuerte.
La cafetera de Philips te recordará cuándo es necesario descalcificarla. Una descalcificación regular garantiza el mejor sabor del café y evita la acumulación de depósitos de cal provocados por el agua del grifo.
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