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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
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Descontinuado

Pure EssentialsCafetera

HD7690/90

Haga sus preparaciones como más le guste

Esta cafetera HD7690/90 de Philips es ideal para los que buscan una excelente calidad, tanto en el aroma como en el diseño. La función de control de potencia y el temporizador lo ayudan a preparar su café preferido en todo momento

Ver todos los beneficios

My Aroma Control para configurar la intensidad del café como usted guste

Haga sus preparaciones como más le guste

  • Con jarra de vidrio

  • Fabricada en Alemania

  • Negro

1.400 vatios

1.400 vatios

La bomba de alta velocidad de la cafetera de Philips prepara el café más rápido con un aroma óptimo.

Selección de intensidad para ajustar la intensidad del café

Ajusta la intensidad del café entre suave, media o fuerte.

Piloto indicador de descalcificación

La cafetera de Philips te recordará cuándo es necesario descalcificarla. Una descalcificación regular garantiza el mejor sabor del café y evita la acumulación de depósitos de cal provocados por el agua del grifo.

Especificaciones técnicas

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