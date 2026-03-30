SalonStraight Sonic

Placas cerámicas con nanodiamantes para un deslizamiento más suave y un cabello brillante

Además de ser los preferidos de las chicas, los diamantes son también conocidos como la superficie más dura posible. Este conocimiento se ha utilizado para optimizar nuestras placas alisadoras de cerámica. Estas placas alisadoras de cerámica con nanodiamantes ofrecen una transferencia de calor óptima y una superficie muy suave y resistente a los golpes para obtener un deslizamiento más suave y unos resultados brillantes.