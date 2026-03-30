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Descontinuado

SalonStraight SonicPlancha para el pelo

HP4666/00

Velocidad y resultados de peluquería
SalonStraight Sonic combina la avanzada tecnología sónica de vibración con placas cerámicas con nanodiamantes y una temperatura profesional de 220 ºC. Para un alisado un 30% más rápido y unos resultados muy suaves.
Ver todos los beneficios

SalonStraight Sonic

Velocidad y resultados de peluquería

  • 220 °C

  • Cerámica con nanodiamantes

Posiciones de calor digitales para resultados suaves en todo tipo de cabello

Posiciones de calor digitales para resultados suaves en todo tipo de cabello

Las posiciones de calor digitales hacen que sea fácil elegir la función que necesitas o ajustar la temperatura de la plancha con la pantalla digital. Esto te permite seleccionar la temperatura perfecta para tu tipo de cabello y tus necesidades. El resultado es un peinado perfecto con sólo tocar un botón.

Temperatura profesional (220 ºC) para un resultado perfecto como de peluquería

Temperatura profesional (220 ºC) para un resultado perfecto como de peluquería

La alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y te proporciona el look perfecto, como si acabaras de salir de la peluquería.

Placas cerámicas con nanodiamantes para un deslizamiento más suave y un cabello brillante

Además de ser los preferidos de las chicas, los diamantes son también conocidos como la superficie más dura posible. Este conocimiento se ha utilizado para optimizar nuestras placas alisadoras de cerámica. Estas placas alisadoras de cerámica con nanodiamantes ofrecen una transferencia de calor óptima y una superficie muy suave y resistente a los golpes para obtener un deslizamiento más suave y unos resultados brillantes.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. en comparación con los modelos HP4669/07