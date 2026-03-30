SalonStraight Sonic

Descontinuado
HP4666/00
220 °C
Cerámica con nanodiamantes
Las posiciones de calor digitales hacen que sea fácil elegir la función que necesitas o ajustar la temperatura de la plancha con la pantalla digital. Esto te permite seleccionar la temperatura perfecta para tu tipo de cabello y tus necesidades. El resultado es un peinado perfecto con sólo tocar un botón.
La alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y te proporciona el look perfecto, como si acabaras de salir de la peluquería.
Además de ser los preferidos de las chicas, los diamantes son también conocidos como la superficie más dura posible. Este conocimiento se ha utilizado para optimizar nuestras placas alisadoras de cerámica. Estas placas alisadoras de cerámica con nanodiamantes ofrecen una transferencia de calor óptima y una superficie muy suave y resistente a los golpes para obtener un deslizamiento más suave y unos resultados brillantes.
en comparación con los modelos HP4669/07