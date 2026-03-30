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No salgas de casa sin este secador. SalonDry Travel es tan pequeño que cabe en cualquier bolsa de viaje. Plegable, fácil de usar y, aún así, con 1600 W de potencia de secado, imprescindible en cualquier equipaje.
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1600 W para un secado suave

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Este secador de 1600 W crea un nivel de flujo de aire y una potencia de secado óptimos para obtener un peinado bonito todos los días.

Tres ajustes flexibles para tener un mayor control

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La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un resultado final perfecto. Tres ajustes flexibles que garantizan un peinado preciso y con personalidad.

Mango plegable para llevarlo de viaje

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Este secador dispone de un práctico mango plegable con el que el tamaño del secador se reduce. Esto permite guardarlo en los espacios más pequeños y llevarlo casi a cualquier parte.

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Preguntas frecuentes

Manuales y documentación

Instrucciones de uso

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  • 2 June 2022