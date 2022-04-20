Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco
Descontinuado
Asistencia técnica
HQ6926/16
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (2)
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi afeitadora de Philips?
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido