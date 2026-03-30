Descontinuado
HQ6946/16
Flex & Float con cabezales CloseCut
Sólo para uso con cable
Cortapatillas desplegable
Las cuchillas CloseCut están diseñadas para ser precisas y proporcionarte una afeitada al ras y confiable todo el tiempo. Las duraderas cuchillas autoafilables no se quitan, lo que garantiza que sean siempre efectivas y rápidas.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave.
Funcionamiento con cable para un afeitado seguro con el que siempre podrás contar.