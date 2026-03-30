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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6996/16

Afeitada al ras, incluso en el cuello
Una afeitada cómoda y al ras por un precio accesible. El sistema Flex & Float se combina con las cuchillas CloseCut y te garantizan un afeitado cómodo y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float con cabezales CloseCut

  • 35+ min de uso sin cable/1 h de carga

  • Cortapatillas desplegable

Cuchillas CloseCut, duraderas y autoafilables para una afeitada al ras

Cuchillas CloseCut, duraderas y autoafilables para una afeitada al ras

Las cuchillas CloseCut están diseñadas para ser precisas y proporcionarte una afeitada al ras y confiable todo el tiempo. Las duraderas cuchillas autoafilables no se quitan, lo que garantiza que sean siempre efectivas y rápidas.

Flex & Float se adapta a curvas del rostro y cuello

Flex & Float se adapta a curvas del rostro y cuello

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave.

Más de 35 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Más de 35 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Obtendrás más de 35 minutos de tiempo de uso, que corresponden a 14 afeitadas después de cargarlo por 1 hora. Conectalo 3 minutos y obtendrás suficiente energía para una afeitada.

Especificaciones técnicas

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