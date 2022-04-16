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Shaver series 3000 Afeitadora eléctrica
Descontinuado
Asistencia técnica
HQ8160/16
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Instrucciones de uso
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¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua