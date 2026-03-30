Descontinuado
HQ9190
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
El Control de Confort Personal adapta la afeitadora a tu tipo de piel. Selecciona la posición "Normal" para un afeitado rápido, cómodo y apurado. Selecciona "Sensitive" (Sensible) para un afeitado apurado con la máxima comodidad para la piel.