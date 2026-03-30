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  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial

Descontinuado

SmartTouch-XLAfeitadora eléctrica

HQ9190

La mejor afeitadora del líder mundial
Para hombres que sólo quieren lo mejor, SmartTouch-XL combina los avanzados cabezales de afeitado Speed-XL con el exclusivo sistema de seguimiento de los contornos SmartTouch, para un afeitado apurado incluso en las zonas difíciles.
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Afeitado perfectamente apurado, incluso en zonas difíciles

La mejor afeitadora del líder mundial

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.

El Control de Confort Personal se adapta a tu tipo de piel

El Control de Confort Personal se adapta a tu tipo de piel

El Control de Confort Personal adapta la afeitadora a tu tipo de piel. Selecciona la posición "Normal" para un afeitado rápido, cómodo y apurado. Selecciona "Sensitive" (Sensible) para un afeitado apurado con la máxima comodidad para la piel.

Especificaciones técnicas

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