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  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar
  • Batidora de mano potente y fácil de controlar

Descontinuado

Avance CollectionBatidora de mano

HR1673/90

1 premio

Batidora de mano potente y fácil de controlar
Potente batidora de mano de Philips con motor de 800 W de potencia, tecnología de mezclado ProMix y botón SpeedTouch intuitivo: cuanto más presionas, mayor es la potencia. Gracias a esta batidora de mano, obtendrás los resultados caseros perfectos.
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Crea todo tipo de comidas a tu manera, con SpeedTouch

Batidora de mano potente y fácil de controlar

  • 800W, SpeedTouch con Turbo

  • Tecnología ProMix Titanium

  • Batido 2 veces más fino*

  • Hasta 50 % más rápido*

Alto rendimiento de mezclado y flujo óptimo de los alimentos

Alto rendimiento de mezclado y flujo óptimo de los alimentos

Desarrollada con la colaboración de la prestigiosa Universidad de Stuttgart, la exclusiva tecnología avanzada Philips ProMix utiliza una forma triangular específica que crea un flujo óptimo de los alimentos y el máximo rendimiento para obtener un mezclado más consistente y rápido.

Motor de 800 W para obtener unos resultados de batido excelentes

Motor de 800 W para obtener unos resultados de batido excelentes

Motor de 800 W fiable y potente que puede accionar una gran variedad de accesorios, lo que permite procesar casi cualquier ingrediente y conseguir unos resultados excelentes al preparar alimentos.

Tecnología SpeedTouch para ajustar la velocidad de forma intuitiva

Tecnología SpeedTouch para ajustar la velocidad de forma intuitiva

Función turbo y posición de velocidad variable e intuitiva en un solo botón, lo que permite más potencia mientras se bate. Comienza despacio para evitar las salpicaduras y aplica más potencia poco a poco hasta alcanzar la posición de velocidad deseada para cada aplicación y tipo de ingrediente. Prepara todas tus recetas favoritas con solo tocar un botón.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-612383
Avisos legales

  1. En comparación con las batidoras de mano Philips con cámara de cuchillas en forma de campana, probadas de forma interna con tomate y verduras crudas