Descontinuado
HR1673/90
800W, SpeedTouch con Turbo
Tecnología ProMix Titanium
Batido 2 veces más fino*
Hasta 50 % más rápido*
Desarrollada con la colaboración de la prestigiosa Universidad de Stuttgart, la exclusiva tecnología avanzada Philips ProMix utiliza una forma triangular específica que crea un flujo óptimo de los alimentos y el máximo rendimiento para obtener un mezclado más consistente y rápido.
Motor de 800 W fiable y potente que puede accionar una gran variedad de accesorios, lo que permite procesar casi cualquier ingrediente y conseguir unos resultados excelentes al preparar alimentos.
Función turbo y posición de velocidad variable e intuitiva en un solo botón, lo que permite más potencia mientras se bate. Comienza despacio para evitar las salpicaduras y aplica más potencia poco a poco hasta alcanzar la posición de velocidad deseada para cada aplicación y tipo de ingrediente. Prepara todas tus recetas favoritas con solo tocar un botón.
Premios
En comparación con las batidoras de mano Philips con cámara de cuchillas en forma de campana, probadas de forma interna con tomate y verduras crudas