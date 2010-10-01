Descontinuado
MCM906/12
Obsesionados por el sonido
Sumergite en un sonido de excelente calidad con el sistema Hi Fi por componentes Philips con tweeter de cúpula de seda. Además, los estéticos parlantes de madera y la estructura de aluminio optimizan la calidad del sonido y te aseguran más precisión y control.
Tubos Hi-Fi
Tweeter con cúpula de seda
150 W
En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.
Graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante los botones ascendente/descendente, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música según se ha grabado originalmente. Para disfrutar de la música de la manera que más te gusta.
Los tubos Hi-Fi integrados te permiten disfrutar de un sonido de máxima calidad como el de los sistemas de audio de alta definición. La naturaleza analógica de los tubos ofrece un sonido más agradable para el sistema auditivo no lineal porque el audio tiene menos distorsiones y es más claro, nítido, cálido y real.
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