El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos

Graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante los botones ascendente/descendente, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música según se ha grabado originalmente. Para disfrutar de la música de la manera que más te gusta.